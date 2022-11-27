На втором месте команда Россия -3, а победителями стала Россия - 1.
Напомним, что на...
На втором месте команда "Россия -3", а победителями стала "Россия - 1".
Напомним, что на Международный турнир по керлингу "Этап мирового тура" было заявлено 16 команд, среди них спортсменки из Кении и Нигерии.
"Вести" не раз рассказывали о ходе этих соревнований:
В Муроме проходит международный турнир по керлингу
С Международного турнира по керлингу в Муроме состоялось прямое включение перед полуфиналами
В Муроме проходит Международный турнир по керлингу
В Муроме выступят керлингистки из Кении и Нигерии
Фото пресс-служба АВО.