На втором месте команда Россия -3, а победителями стала Россия - 1. Напомним, что на...

На втором месте команда "Россия -3", а победителями стала "Россия - 1".Напомним, что на Международный турнир по керлингу "Этап мирового тура" было заявлено 16 команд, среди них спортсменки из Кении и Нигерии.Сильнейшие спортсменки из Белоруссии, Владимирской и Самарской областей, Красноярского края, Москвы и Санкт-Петербурга.Полтора года назад на совещании в Федерации кёрлинга страны было решено развивать этот вид спорта во Владимирской области. И всего через полгода Муром принял свой первый международный турнир.Чтобы это стало возможным, хоккейную арену муромского "Кристалла" пришлось закрыть за неделю. Установлены дорожки, табло. Залит лед мирового уровня.Трёхкратная чемпионка Европы, скип сборной нашего региона Маргарита Фомина надеется, что следующим этапом развития этого вида спорта станет появление в Муроме полностью специализированной площадки."Вести" не раз рассказывали о ходе этих соревнований:В Муроме проходит международный турнир по керлингуС Международного турнира по керлингу в Муроме состоялось прямое включение перед полуфиналамиВ Муроме проходит Международный турнир по керлингуВ Муроме выступят керлингистки из Кении и НигерииФото ВК КЁРЛИНГ-МУРОМ-33