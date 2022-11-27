В Московской области становится все больше пациентов с ожирением. Какие болезни могут развиться у таких людях, рассказал врач, ссылаясь на статистику.

В Московской области становится все больше пациентов с ожирением. Какие болезни могут развиться у таких людях, рассказал врач, ссылаясь на статистику.Ожирение – это серьезная патология, которая может стать одной из причин развития серьезных заболеваний, так что жить с избыточным весом крайне опасно. Есть по крайней мере три главных болезни, которые могут развиться у людей с чересчур пышными формами.Врач-эндокринолог поликлиники №4 Люберецкой областной больницы Ирина Деняк рассказала, что люди с ожирением находятся в группе высокого риска развития такого заболевания, какинсулинозависимый сахарный диабет. Также высока вероятность возникновения болезни суставов и сердечно-сосудистых заболеваний.Специалист отметила, что помимо этих недугов у людей с избыточным весом появляются различные комплексы. Деняк советует пациентам с ожирением правильно питаться и физические нагрузки. Если этого не делать, похудеть не получится. Мол, никакой волшебной таблетки нет.Измеряя индекс массы тела специалисты определяют, страдает ли пациент ожирением. ИМТ 25-30 – предожирение, 30-35 – ожирение I степени, 35-40 – II степени, выше 40 – ожирение III степени (это крайняя степень ожирения). Так что очень следить вести здоровый образ жизни и не допускатьразрастания жировой ткани.