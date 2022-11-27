В нашу повседневную деятельность все больше входят методики, позволяющие справляться со стрессом, оставаться в ресурсе и ощущать полноту жизни. Медитация позволяет достичь всего этого несложным и приятным образом. Насколько нужны подобные практики и чем полезны?

В нашу повседневную деятельность все больше входят методики, позволяющие справляться со стрессом, оставаться в ресурсе и ощущать полноту жизни. Медитация позволяет достичь всего этого несложным и приятным образом. Насколько нужны подобные практики и чем полезны?Почему людям сложно находиться в гармонииВ современном мире мы редко находимся в состоянии баланса и гармонии. Почему? Потому что мы – часть мира. В физике есть такая теория – "корпускулярно-волновой дуализм". В ней говорится о том, что свет одновременно и поток частиц, и волна. Так и мы по своей природе – с одной стороны, индивидуум, а с другой – часть общего биополя человечества и планеты.Это несложно понять. Просто вспомните: когда к вам приближается человек, который только что влюбился, что вы чувствуете? Его состояние понятно еще до того, как он это озвучит. Вы словно попадаете в его поле любви. Или наоборот: подходит человек в гневе, и, даже если не видно его лица, вас словно окутывает жесткий напряженный туман.Внешний мир всегда находится в турбулентности перемен. А мы взаимосвязаны. В мире хаос, война, кризис… И выжить можно только с внутренней любовью, покоем. Благодаря им вы хоть немного сбалансируете и внешний мир. Это важно не забывать.Сейчас мы начинаем входить в новую фазу перемен. Причем структурных, фундаментальных. Это значит, что внешний мир будет до краев наполнен хаосом, смятением, военными конфликтами, экономическими и политическими потрясениями.Поскольку мы – часть мира, это точно коснется каждого из нас, напрямую или косвенно.Способ выйти из хаотичного потокаЧтобы не плыть по течению к острым скалам, важно уметь выходить из этого сильного потока. Как? Вместо того чтобы реагировать очевидным образом – сдаваться силе потока или пытаться ему противостоять – начинайте двигаться в перпендикулярном направлении, в свою сторону."Перестаньте бороться с миром или убегать от него. Борьба и преодоление истощат вас, попытка спрятаться в мире развлечений, алкоголя или наркотиков разрушит. Я предлагаю вам путь внутрь, в собственный мир. Не как противопоставление его внешнему, а скорее как его продолжение, – отмечает австралийская певица Перукуа. – И этому очень помогают медитации".Медитация женская и мужская – зачем нужны и есть ли отличия?Многие гуру выдвигают мысль, что медитация чуть не средство от всех проблем. Но, конечно, это не так – давайте быть честными с самого начала. Все жизненные вопросы она не решит, человеку самостоятельно нужно будет предпринимать определенные действия.Но другой стороны, очевидную пользу медитации отрицать невозможно. И ее положительное влияние на гармонизацию внутреннего мира тоже. Однако женская и мужская медитации имеют отличия. Для мужчин традиционная практика, ставящая во главу угла "успокоение ума", подходит, а вот для представительниц прекрасного пола она малоэффективна."У меня в этом богатый опыт, я сама медитирую с 1985 года, поэтому уже около 30 лет создаю особенные женские медитации, которые дают великолепные результаты даже среди тех, кто никогда не медитировал", – делится Перукуа.На чем основана женская медитация и в чем ее польза?Наше тело – это удивительный мостик, соединяющий богатый внутренний мир и насыщенный мир внешний. Поэтому медитация для женщин всегда связана с телом! Она помогает совершенно по-новому начать ощущать его, открывая способности улавливать самые тонкие сигналы, сначала на телесном уровне, а уже потом на уровне подсознания и высших материй.Женские телесные медитации позволяют управлять жизнью по тонким сигналам, что с одной стороны огромный кайф, с другой – мудрость. Когда ваша связь с собой и жизнью более чувственна, вы словно предугадываете сложные события. Можно сказать, в вас раскрывается интуиция мудрости. И доверяя ей, вы начинаете выходить из поля "учусь на ошибках" в состояние "доверяю изначально верным для меня решениям".Такая жизнь намного более изобильна, красива и приятна в проживании. Наивно полагать, что в ней нет боли и утрат. Но правда в том, что в такой жизни куда больше удовольствия и гармонии."Откуда я это знаю? В 11 лет на мне провели тяжелейшую экспериментальную операцию, отрезав обе ноги выше колен, повернув их и пришив заново. С тех пор я чувствую боль каждый день. Но это не мешает мне жить яркой жизнью, наполненной любовью и радостью. Проживать международную карьеру, создавать вокруг себя красивый мир своими песнями, медитациями и практиками. И приглашать людей в него!" – делится сокровенным автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин Перукуа.