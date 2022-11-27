С 1 марта 2023 года должно вступить в силу постановление Правительства, которое устанавливает новые...

С 1 марта 2023 года должно вступить в силу постановление Правительства, которое устанавливает новые правила получения водительского удостоверения.Изменится перечень документов, необходимых для сдачи экзаменов на права. С этого дня не нужно будет приносить медицинскую справку в бумажном виде. Сотрудники ГИБДД смогут сами получить эти данные в электронном виде у Минздрава России. Однако это не означает, что проходить медосмотр не нужно.В постановлении указан список причин для приостановления проведения экзаменов. Так, если у вас истек срок действия паспорта или медицинского заключения, если вы не пришли на экзамен или для получения удостоверения, вы не будете допущены к сдаче.Аннулировать водительское удостоверение ГИБДД может, если оно выдано на основании фиктивных документов или с нарушением правил. Также прав могут лишить, если у водителя появятся противопоказания или ограничения к управлению транспортным средством. Аналогичным образом поступят с теми водителями, которые не явятся на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование после аннулирования их медицинского заключения.С 1 марта 2023 года на оборотную сторону водительского удостоверения перестанут наносить штрих- код. Это связано с тем, что сегодня инспекторы ГИБДД не используют его для считывания информации с документа.В то же время продолжится эксперимент по внедрению электронного водительского удостоверения. Напомним, что с 1 октября этого года автомобилисты могут показать инспектору вместо пластиковой карточки QR-код, скачать который можно через приложение «Госуслуги. Авто».Однако портал Объясняем.рф предупреждает, что лучше иметь при себе оригинал водительского удостоверения.С апреля этого года действует автоматическое продление прав, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Документ останется актуальным еще 3 года.Фото: Pexels.com