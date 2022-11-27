Мужчина был назначен конкурсным управляющим владимирской строительной фирмы, которая проходила процедуру банкротства.

Жителя Москвы обвинили в коммерческом подкупе, - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Мужчина был назначен конкурсным управляющим владимирской строительной фирмы, которая проходила процедуру банкротства.Генеральный директор компании попросил обвиняемого остановить банкротство. За это он пообещал вознаграждение в триста тысяч рублей. Мужчины подали ходатайство во владимирский арбитраж о прекращении процедуры банкротства.Но затем директор фирмы сообщил о подкупе в правоохранительные органы. При передаче денег управляющего задержали.Суд назначил ему пять лет условного срока с испытательным сроком четыре года. Также подсудимый заплатит штраф в полтора миллиона рублей и не сможет занимать должность арбитражного управляющего в течение трёх лет. Строительная компания проходит стадию ликвидации.