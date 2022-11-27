На Руси в этот день воздерживались от развлечений, питались разрешенными продуктами, старались не...

На Руси в этот день воздерживались от развлечений, питались разрешенными продуктами, старались не ссориться, никого не осуждать и не вести плохих разговоров, читали молитвы и посещали баню.Народные приметы:Если снег в этот день выпал, то пролежит до весны.А еще много снега – к хорошему урожаю.Если будет дуть сильный ветер, то ветреная погода будет до Николы Зимнего.А ежели будет тепло и идёт дождь или мокрый снег, то май будет холодным и сырым.Если в этот день мороз, то нечисть до самых Святок побоится выходить на свет.Чего нельзя делать:- Ложиться спать, не помывшись. Иначе весь год будут мучить лихорадки.- Убирать вечером в доме. А то пристанет нечистая сила.- Жалеть деньги и отказывать в помощи нуждающимся. Сам лишишься и благополучия и здоровья.- Мужчинам нельзя ругаться с женами, кричать и бить их. Себе дороже выйдет.- А еще нельзя стирать вместе вещи супругов. Между ними могут начаться разногласия буквально по всем вопросам.Фото: https://www.pxfuel.com