На Руси в этот день воздерживались от развлечений, питались разрешенными продуктами, старались не...
На Руси в этот день воздерживались от развлечений, питались разрешенными продуктами, старались не ссориться, никого не осуждать и не вести плохих разговоров, читали молитвы и посещали баню.
Народные приметы:
Если снег в этот день выпал, то пролежит до весны.
А еще много снега – к хорошему урожаю.
Если будет дуть сильный ветер, то ветреная погода будет до Николы Зимнего.
А ежели будет тепло и идёт дождь или мокрый снег, то май будет холодным и сырым.
Если в этот день мороз, то нечисть до самых Святок побоится выходить на свет.
Чего нельзя делать:
- Ложиться спать, не помывшись. Иначе весь год будут мучить лихорадки.
- Убирать вечером в доме. А то пристанет нечистая сила.
- Жалеть деньги и отказывать в помощи нуждающимся. Сам лишишься и благополучия и здоровья.
- Мужчинам нельзя ругаться с женами, кричать и бить их. Себе дороже выйдет.
- А еще нельзя стирать вместе вещи супругов. Между ними могут начаться разногласия буквально по всем вопросам.
Фото: https://www.pxfuel.com