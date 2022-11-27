Подрядчик работает с опережением графика.
На прошлой неделе даже состоялось временное открытие...
Подрядчик работает с опережением графика.
На прошлой неделе даже состоялось временное открытие движения по нему.
- Подрядчик начал демонтаж асфальтобетонного покрытия, дорожной одежды на тротуаре и к другим мероприятиям в рамках муниципального контракта, - рассказала глава администрации города Коврова Елена Фомина. - Срок окончания работ до 30 ноября 2023 года. Подрядчик нас ни разу не подвел, работает с опережением, поэтому у нас есть надежды на то, что этот объект, возможно, откроется чуть раньше срока.
Фото ВК Игорь Игошин