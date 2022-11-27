Алла Пугачева, не привыкшая выбирать выражений в общении, растеряла весь свой ближний круг. Все из-за импульсивности слов и действий.

Алла Пугачева, не привыкшая выбирать выражений в общении, растеряла весь свой ближний круг. Все из-за импульсивности слов и действий.Алла Пугачева, сбежавшая в Израиль после того, как назвала всех россиян "холопами" и "рабами", никогда не отличалась выверенностью произносимых ею слов. Люди, близко общавшиеся с ней, неоднократно подмечали, что в выражениях она никогда не стесняется. Да что уж говорить: сама Примадонна признавалась, что далека как от сдержанности, так и от дипломатии.Сразу понятно, что такое поведение приносит свои плоды, чаще всего горькие. Жена звездного хореографа Егора Дружинина даже собиралась устроить темную Алле Пугачевой. У Вероники Ицкович руки чесались поговорить с певицей тет-а-тет о том, чтобы та была помягче с Дружининым. Мужчина утверждает, что буквально "удерживал ее за руки и за ноги", чтобы избежать конфликта.К счастью для Вероники, такое сотрудничество больше не повторится. Егор Дружинин уверен, что свое творчество Алла Пугачева оставила позади, желая полностью посвятить себя воспитанию детей, а финансовые вопросы переложить на мужа."Возможно, он (концерт. – Прим. ред.) был последний у Примадонны", – поделился Дружинин, отметив, что с радостью бы пережил подобные чувства вновь.Что же так заворожило хореографа? Как знать, может, дело было в масштабе концерта, а может, во время работы артистка позволяла ему трогать себя для того, чтобы Егор Дружинин мог лучше показать движения. В таком случае сморщенная от возраста Алла Пугачева, которая не привыкла ходить вокруг да около, могла сунуть себе под юбку руки возбужденного юнца, впавшего в негу восторга от близости с легендой сцены.