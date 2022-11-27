В мире множество необъяснимых вещей. Овцы пополнили список загадок.

В мире множество необъяснимых вещей. Овцы пополнили список загадок.Животные не перестают удивлять людей. Нередко зоологам приходится ломать голову, чтобы объяснить поведение той или иной особи. На сей раз человечество впечатлило целое стадо овец из Китая. Как пишут местные издания, парнокопытные уже несколько недель неустанно ходят по кругу.Владелица овец – фермерша по фамилии Мяо. Она сняла на видео загадочное поведение животных и опубликовала в Сети. Женщина уточнила, что с парнокопытными все хорошо. Мол, животные выглядят здоровыми, поэтому нет объяснения такому явлению.Как водится, предположения стали высказывать интернет-пользователи, среди которых оказались и специалисты. Кто-то посчитал, что причиной такого поведения овец может быть листериоз. Инфицированные парнокопытные могут страдать анорексией и депрессией. Кроме того, у них может быть дезориентация в пространстве.