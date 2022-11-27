Кроме нашего города-музея в список, который составили эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, вошли...

Кроме нашего города-музея в список, который составили эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, вошли Териберка,Медвежьегорск, Дубна и Ростов.За десятки лет киносъемок, в Суздале было снято порядка 100 фильмов, в том числе зарубежных. Среди занятых в них актеров были Кирилл Лавров, Иннокентий Смоктуновский, Николай Гринько, Михаил Ножкин, Донатас Банионис, Михаил Пуговкин, Андрей Мягков.Сейчас в Суздале открыт для туристов "Дом Бальзаминова", в котором снималась легендарная комедия “Женитьба Бальзаминова” с Георгием Вициным в главной роли. А также "Дом Кино", в котром первый этаж посвящен культовым фильмам, декорациями для которых послужил прекрасный Суздаль.Фото https://www.pxfuel.com