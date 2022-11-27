Командир боевой машины с позывным «Оса» рассказал, что после этого случая экипаж вернулся в ЛНР, чтобы продолжать выполнять поставленные задачи.

Танкисты, служившие ранее во Владимирской области, выжили в подбитом танке на территории ЛНР. Об этом рассказали коллеги изКомандир боевой машины с позывным «Оса» рассказал, что после этого случая экипаж вернулся в зону СВО, чтобы продолжать выполнять поставленные задачи.«Продолжаем защищать наших граждан», - подчеркнул он.Ранее офицер служил по контракту в танковых войсках во Владимирской области. После частичной мобилизации его призвали в войска.