Командир боевой машины с позывным «Оса» рассказал, что после этого случая экипаж вернулся в ЛНР, чтобы продолжать выполнять поставленные задачи.
Танкисты, служившие ранее во Владимирской области, выжили в подбитом танке на территории ЛНР. Об этом рассказали коллеги из
Командир боевой машины с позывным «Оса» рассказал, что после этого случая экипаж вернулся в зону СВО, чтобы продолжать выполнять поставленные задачи.
«Продолжаем защищать наших граждан», - подчеркнул он.
Ранее офицер служил по контракту в танковых войсках во Владимирской области. После частичной мобилизации его призвали в войска.