На месте ресторана Ноев ковчег, проработавшего в столице больше двадцати лет, появилось новое заведение.

На месте ресторана "Ноев ковчег", проработавшего в столице больше двадцати лет, появилось новое заведение."Все течет, все меняется". Надо признать, что это крылатое выражение, приписываемое древнегреческому философу Гераклиту, за несколько тысяч лет не утратило своей актуальности – в мире действительно нет ничего вечного, как бы нам этого ни хотелось.Вот и ресторан "Ноев ковчег" – один из солидных долгожителей столичного ресторанного рынка, проработавший целых 23 года – в сентябре закрылся. Однако два месяца спустя в том же историческом здании в Ивановском переулке открылся другой проект, сохраняющий известную гастрономическую преемственность со своим предшественником.Речь идет о ресторане "Ткемали" – третьем по счету одноименном заведении рестораторов Анны и Никиты Татаевых. Но, в отличие от тех, что работают на Пушечной улице и на Новой площади, этот имеет все основания претендовать на статус флагманского – и по площади, и по формату. За кухню отвечает бренд-шеф Роман Зайнитдинов, за мангал – Эмиль Каримов, а гордое звание мехинкле – специалиста по хинкали и вообще всякого рода "пельменям" – носит Тарана Абасова.Несмотря на название, проект задуман как ресторан кавказской кухни. Поэтому в довольно большом меню нашлось место и армянской хашламе, и азербайджанской дюшбаре, и даже турецкой чечевичной похлебке.Вообще здесь вдоволь хорошо узнаваемой кавказской классики – аджапсандал, долма, хачапури, пхали, кутабы, лахмаджун, чебуреки, чкмерули, люля-кебабы, шашлыки, а еще мацони, соусы и многое другое. Но есть и некоторые, почти обязательные для такого формата заведений реверансы в сторону Европы вроде борща, греческого салата, бефстроганов, жареной картошки с грибами, гуся с яблоками, дорады на гриле, котлет с пюрешкой или тирамису.Кроме того, имеется целый ряд блюд, созданных, что называется, на стыке разных традиций, и они, как минимум, небезынтересны. Например, салат цезарь здесь делают с кебабом, кутабы начиняют лобио, а креветки томят на кеци в сливочном соусе с белым вином. Одним словом, в новом "Ткемали" представлен весьма основательный выбор блюд, который со временем еще будет корректироваться и меняться.Но некоторые позиции в статусе очевидных гастрономических хитов имеют все шансы задержаться здесь надолго. К таковым, несомненно, можно отнести сотканные из тончайшего теста хинкали, гигантских размеров хачапури по-аджарски с характерным названием "Титаник", царский шашлык из кусочков телятины, обернутых в тонкие ломтики спинного бараньего жира, хан кебаб из говяжьей печени в жировой бараньей сетке и праздничный плов с перепелками.Средний счет – 2000 рублей.