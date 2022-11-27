Производитель молочной продукции в Александровском районе подготовил сертификаты на товар без проведения лабораторных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе Управления

Производитель молочной продукции в Александровском районе подготовил сертификаты на товар без проведения лабораторных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям. Товар должны были поставить в Москву. Вес всей нелегальной партии составил 4,92 кг сырого пастеризованного молока. “По факту выявленного нарушения в адрес уполномоченного лица направлено предупреждение на адрес