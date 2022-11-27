Туристический аттракцион стоимостью 2,8 миллиона рублей должен быть готов к Новому...

Туристический аттракцион стоимостью 2,8 миллиона рублей должен быть готов к Новому году.Предполагается, что изба будет изображать жилище легендарного богатыря, в котором он пролежал первые 33 года жизни на печи. Ее будущий адрес улица Лакина близ Спасо-Преображенского монастыря.На сайте Госзакупок указано, что избу размером 5 с половиной на 7 с половиной метров предстоит построить из свежей сосны. И непременно с элементами характерными для жилья 12 века.Фото https://www.pxfuel.com