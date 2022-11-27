Заместители губернатора Дмитрий Лызлов и Сергей Волков также осмотрели объекты, восстанавливаемые при поддержке 33-го региона.

Двое вице-губернаторов Владимирской области доставили в подшефный Докучаевск гуманитарный груз. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Заместители губернатора Дмитрий Лызлов и Сергей Волков осмотрели объекты, восстанавливаемые при поддержке 33-го региона. Вместе с руководством города гости обсудили планы на 2023-ий год. В приоритете –ремонт дорог, коммуникаций и объектов социальной инфраструктуры.Добавим, что в составе гуманитарной помощи были учебники и медоборудование.