На владимирской земле появилась и своя профессиональная школа гусляров. Попасть в нее стремятся и...

На владимирской земле появилась и своя профессиональная школа гусляров. Попасть в нее стремятся и музыканты из столицы. Соединить гусельную традицию с реалиями современного образования смогла наша талантливая землячка - Анастасия Старчак. Давайте знакомиться.Тень-тень! Потетень! Выше города плетень!Именно так звучит Русь. Уверена девятилетняя Марианна Витальевна. Так "величает" себя сама юная исполнительница. Только что она вернулась из Москвы с победой!Корреспондент:- Сколько ты занимаешься на гуслях?Марианна Дураева, гусляр:- Ну, может быть, 5 лет. Где-то так.Корреспондент:- А кто тебя научил?Марианна Дураева, гусляр:- Меня Анастасия Михайловна Старчак. Это мой преподаватель.Анастасия Старчак в совершенстве овладела магией гуслей. Сказочный инструмент осваивает с 13 лет. А сначала были аккордеон и народный вокал в музыкальной школе, мечта стать певицей. Встреча с Любовью Жук на одном из вокальных конкурсов перевернула жизнь девушки. Основоположник и создатель современной академической школы игры на гуслях, основатель кафедры национальных инструментов народов России в академии имени Гнесиных предложила Анастасии учиться у нее.Анастасия Старчак, гусляр, преподаватель областного музыкального колледжа имени Бородина:- Она учила играть нас душой, проживать каждое произведение, то есть так доносить до слушателей, чтобы прямо вот и своих детей и студентов я учу играть музыкально.Гусли всегда были символом Руси. Древнейший инструмент неразрывно связан с былинами и сказаниями. Впервые упомянут еще в V веке в византийских источниках. Во времена наших предков гусли звучали и в повседневной жизни, и на пирах. Игрой на гуслях в совершенстве владели русские богатыри и «сказители». Под звучание струн развлекали народ, размышляли о днях минувших. Инструмент эмоциональный, под него и грустили, и веселились. Были времена, когда гусли были и вне закона, на грани исчезновения оказалась и сама традиция игры. Сегодня она вновь возвращается из небытия.Анна Пашкова, студентка областного музыкального колледжа имени Бородина:- У гуслей такой волшебный звук, который напоминает что-то родное. Как знаете природа, мама. Но вот Родину.Мария Музафарова, студентка областного музыкального колледжа Бородина:- Самый сказочный самый былинный инструмент.Анастасия Старчак- лауреат всероссийских и международных конкурсов- не только создала во Владимире школу игры на гуслях, но и расширяет пространство их звучания. Уверяет, гусли могут звучать не только сольно, но и быть частью камерного оркестра.Анастасия Старчак, гусляр, преподаватель областного музыкального колледжа имени Бородина:- С виолончелью замечательный дуэт, потому что гусли звук не гасят, а он длится и тембрально тоже как-то где-то виолончель звучит, где-то наверху скрипочка, то есть это все то чувствует современные композиторы и пишут, обогащают не только наш сольный репертуар, но и делают репертуар с духовыми, с кларнетом у нас есть произведения.У владимирцев есть уникальная возможность услышать звучание гуслей и в произведениях современных композиторов. К примеру, Лии Шумилиной - гусляра, студентки Московской консерватории композиторского отделения.Ряды гусляров пополняются. 5 лет назад во Владимирском музыкальном колледже открылось отделение по обучению игре на русском инструменте. Первый выпуск - уже скоро. Древнее искусство вновь становится частью русской культуры.Вера Куликова, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»