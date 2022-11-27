Во владимирских Палатах открылась необычная экспозиция. Это выставка одной шубы. Кому она...

Во владимирских Палатах открылась необычная экспозиция. Это выставка одной шубы. Кому она принадлежала и что один предмет может рассказать о целой семье древнего суздальского рода? - расскажет Анастасия Сахарова.Купеческая мужская шуба конца 19 века - редкий экземпляр в коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Теперь в Палатах ей отведено почетное место - она "встречает" гостей в фойе. Фактически это выставка одного предмета. Меховое пальто, которое, к слову, весит больше десяти килограммов, принадлежало суздальскому купцу Федору Арефьеву. В музей вещь поступила как новая, реставраторы "колдовали" над ней минимально.Елена Антипина, хранитель коллекции "Ткани" Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Выполнена хорошей московской фирмой. Это сибирский меховой дом. Она сшита из меха хоря, мы предполагаем, что на ней мех кенгуру, и покрыта она дорогим касторовым сукном. То есть это предмет хорошего качества.Федор Арефьев был известным суздальским купцом. В фондах музея сохранились не только его личные вещи. Но и трогательное письмо, написанное 19 марта 1894 года Лизочке - своей молодой жене.“Здравствуйте, милая и дорогая Лизочка! Целую тебя так крепко, как никого и никогда. Прошло всего несколько дней, как мы с тобой расстались, но я по тебе так скучаю, что каждый из этих дней показался мне за месяц. Вот как я, Лиза, к тебе привык, и как тебя люблю. Приеду за тобой раньше назначенного срока, если не уеду в понедельник. Прощай, желаю спокойной ночи: я ложусь спать. Авось ночью увижу тебя, моя голубка. Не верится, что ты моя”.Купцы-мещане Арефьевы появились в Суздале в середине 19 века. Торговый дом братьев Арефьевых упоминается даже в списке предприятий России. Первым носителем фамилии в Суздале был Егор Арефьев, отец Федора - он купил землю, лавку в торговых рядах. И дом в Суздале, где обустроил родовое гнездо.Алла Зайкова, директор суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Дом был построен купцами Жинкиными, и тут одно время у Жинкиных город арендовал под уездное училище. Потом у несостоятельных должников Жинкиных этот дом купил Егор Трофимович Арефьев. И здесь была большая его семья.Он и его сыновья торговали суконными товарами, лесом и древесным углем. Арефьевы занимались благотворительностью и скрупулезно хранили историю. Например, такой платок - распространенный предмет женского туалета конца 19 века Арефьевы передали в музей больше 60 лет назад. Сейчас на него можно посмотреть в суздальском Кремле.Алла Зайкова, директор суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- И такие платки приобретались на рынках, такие платки часто дарились женщинам в семье - привозили с ярмарок, с базаров. У нас в Суздале поступали еще предметы, но такого количества..! Люди понимали ценность этих предметов - историческую. И я сейчас взгляну на это с таких позиций: я просто благодарю и благодарна этой семье, что эти предметы оказались в музее.Это редкость, когда целая семья хранит историю, рассказывает Алла Зайкова, директор Суздальского филиала музея-заповедника. Из семьи Арефьевых в фонды Владимиро-Суздальского музея поступило около пятисот предметов. Одежда, посуда, плотницкие инструменты, письма. В этом доме на улице Васильевская, 33, как раз хранились все документы и вещи семьи Арефьевых. Федор Арефьев купил его почти век назад у местного священника. И его внучка, Наталья Федоровна Арефьева, прожила здесь почти всю жизнь - она скончалась в 22 году.Многие вещи сохранились именно благодаря Наталье Федоровне. В древнем городе она занимала место почетное - была заместителем главы администрации Суздальского района по социальным вопросам. И Последней хранительницей истории Арефьевых. Перед смертью женщина успела передать музею ту самую шубу. А свой дом на Васильевской - Татьяне Плотниковой, соседке.У представительницы древнего рода не было ни мужа, ни детей. Поэтому Татьяна и ее семья, по сути, были единственными для нее близкими людьми.Татьяна Плотникова, жительница Суздаля:- Потеря очень близкого человека. Нам ее не хватает, до сих пор не хватает. Вся моя жизнь прошла с ней. Я родилась в 71 году. Наташа жила здесь, мои родители все 50 лет живут здесь. И она была членом нашей семьи. Все праздники, все беды, все горести, все печали.Мебель, посуда, даже скатерти в доме Арефьевых - Татьяна все сохранила нетронутым. Практически как и при жизни Натальи Федоровны.Татьяна Плотникова, жительница Суздаля:- А пианино даже нельзя было открывать. Я в детстве говорю - Наташ, можно, я поиграю? Даже нельзя дотрагиваться, дышать нельзя, все развалится. Она очень трепетно относилась к своим вещам. Единственное, что она разрешала - сюда повесить себе меховую шапку.И шуба, и шапка, и мебель, и вся жизнь Арефьевых - как музейная ценность. Здесь, в центре тысячелетнего города, казалось бы, заканчивается история одной семьи. Но она будет жить дальше. В музеях, выставках, воспоминаниях.Анастасия Сахарова, Александр Чунаев, Семен Карпов. "Вести-Владимир"