С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177530 владимирцев.

Во Владимирской области 27 ноября выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Вязниковском, по 3 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном, по 1 - в Петушинском, Кольчугинском, Судогодском, Собинском, Камешковском, Меленковском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177530 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49318 заболевших во Владимире, 20967 - в Ковровском районе и 19189 - в округе Муром.