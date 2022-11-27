В этом году во всех регионах страны проводится государственная кадастровая оценка земельных...

В этом году во всех регионах страны проводится государственная кадастровая оценка земельных участков. Как будут применяться для исчисления земельного налога ее результаты, вступающие в силу с 2023 года, рассказали на сайте федеральной налоговой службы.По общему правилу, по каждому земельному участку налоговая база определяется как его кадастровая стоимость, которая внесена в Единый государственный реестр недвижимости и подлежит применению с 1 января года.Чтобы избежать повышения налоговой нагрузки, дополнительно установлено несколько правил:- правило «заморозки» роста кадастровой стоимости. Если таковая с 1 января 2023 года превышает значение с 1 января 2022 года, то налоговая база для земельного участка определяется как его кадастровая стоимость, применяемая с 1 января 2022 года. Исключение – увеличение кадастровой стоимости из-за изменения характеристик земельного участка (категории земель, разрешенного использования, площади и т.п.);- правило недопущения ежегодного роста налога в отношении земельных участков физических лиц более чем на 10%. Из этого правила есть исключения на основании пунктов 7.1, 7.2, 15 и 16 статьи 396 НК РФ.Перечисленные положения будут реализованы налоговыми органами без дополнительных обращений налогоплательщиков.Фото:www.pxfuel.com