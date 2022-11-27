Астра и Мася - собаки игривые и ласковые. Но гулять питомцам приходится возле трассы. До ближайшего...

Астра и Мася - собаки игривые и ласковые. Но гулять питомцам приходится возле трассы. До ближайшего места выгула в парке "Добросельский" далеко, поэтому приходится ютиться на маленьком островке вдоль дороги. Хозяйка двух псов, зоозащитница Марина Собянина новые правила выгула и содержания домашних животных поддерживает. Уверена: нововведения позволят привлечь нерадивых хозяев к ответственности.Марина Собянина, председатель Альянса защитников животных г. Владимира:- Как в каждом законе, есть свои, но, например, вот площадки для выгула животных. Это прекрасно и замечательно, я думаю, все собачники были бы очень рады, собаководы, если бы были у нас эти площадки в доступе.Правила вступают в силу с марта 2023 года. Общественники считают, что это путь к чистому и комфортному городу, как для людей, так и для их питомцев.Под запретом теперь и пребывание собак в магазинах. Исключение - служебные собаки, псы-поводыри, декоративные породы.Марина Собянина, председатель Альянса защитников животных г. Владимира:- Зачем тащить с собой животное в магазин? Это первое. Второе: не привязывайте возле магазина. Почему? Очень много случаев, когда собака либо сама выворачивается из ошейника, или ее уводят просто. Кто здесь виноват? Виноват хозяин.Марина Собянина - ЗА специализированные дог-парки. Но считает, что там, где нет возможности обустроить площадку, можно разрешить выгул на пустырях.Марина Собянина, председатель Альянса защитников животных г. Владимира:- Должна быть хотя бы территория, отдаленная от домов, потому что оборудовать это достаточно трудоемко, следить за этим тоже кто-то должен. У нас очень много невоспитанной молодежи, и даже взрослых людей, которые могут крушить, ломать, рисовать и так далее. То есть понятно, что на каждой выгульной площадке ты не поставишь оборудование, просто некому будет за этим следить.Первый дог-парк во Владимире открыли год назад в Курсантском сквере. У собачников района составлен специальный график прогулок, и все для того, чтобы питомцы чувствовали себя комфортно и не навредили друг другу. Но даже несмотря на законность парка и внутренние правила местные жители недовольны громким лаем в утренние часы.А этот дог-парк на пересечении улиц Луначарского и Усти-на-Лабе появился на этой неделе. О спецплощадке жители района мечтали давно, потому что недобросовестные хозяева выгуливали собак во дворе. На просьбу людей откликнулся депутат горсовета Евгений Станчев. Идея была появилась два года назад, но подрядчик нашелся только в этом году.Евгений Станчев, депутат Владимирского городского совета народных депутатов:- Дог-парк - это такая сложная конструкция, которая объединяет группы людей, такие как собака-собака, собака-человек, человек-человек, происходит общение. Площадка призывает, наверное, на физическую какую-то заинтересованность, назовем мотивацию людей приходить сюда, а не сидеть и не выгуливать их в дворах и подъездах.Как и в Курсантском сквере, здесь установили горки, мостки, трамплины. Парк для четвероногих отличается большим размером. В ближайшее время территорию поделят на зоны и завершат проект.Евгений Станчев, депутат Владимирского городского совета народных депутатов:- Зонирование по породам собак: где-то будет зона проходить для тренировок, где-то будет проходить зона для бойцовских пород и где-то будет проходить для маленьких пород.Вера Соломенцева - кинолог с многолетним стажем. Она уверена: меры заставят хозяев животных быть культурней. А подобных площадок в перспективе станет больше.Вера Соломенцева, кинолог Владимирского областного общества охотников и рыболовов:- Организация таких площадок у нас будет постепенная, и мы придем к этой цивилизации, и тогда отношение к людям, которые держат собак, поменяется.Новые правила обязали владельцев животных убирать за ними. И это как раз тот случай, когда совесть - лучший контролёр.Ангелина Свищ, Андрей Синягин, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"