25 ноября состоялась финальная игра Первенства сборных федеральных округов, на которой встретились...

25 ноября состоялась финальная игра Первенства сборных федеральных округов, на которой встретились сборные Центрального и Уральского округов.В составе сборной ЦФО стал чемпионом юный хоккеист из Мурома Никита Фатеев.14-летний нападающий начинал карьеру в муромском "Кристалле", а далее продолжил занятия в хоккейной академии Бориса Михайлова и попал в сборную Центрального Федерального округа, рассказывает портал Муром24.В финале уральские хоккеисты уступили 3-8. На счету Никиты Фатеева забитая шайба и два голевых паса.Фото: муром24.рф