Они вступают в силу с 1 декабря: Предельная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги для...

Они вступают в силу с 1 декабря:Предельная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения составит 9 процентов, при этом окончательные решения об уровне повышения должны будут принять региональные власти. Такое постановление Правительства вступает в силу 1 декабря.​Госорганам придется вести паблики в соцсетях. Речь также идет о подведомственных организациях и местной власти. Минцифры должно разработать специальную систему на основе портала госуслуг, с помощью которой госорганы и организации смогут управлять своими аккаунтами, публиковать и редактировать информацию, сообщая о своей работе. Также предполагается, что там чиновники будут отвечать на вопросы граждан.Все нормы об иноагентах будут объединены в одном законе, вместо четырех действующих реестров иноагентов создадут один. Иностранные агенты — это организации и люди, занимающиеся в России политической деятельностью, выпуском информационных материалов и сбором военных сведений и получающие финансирование и иную поддержку из-за границы.​При обращении в больницы и поликлиники россиянам больше не понадобится бумажный полис ОМС: этот документ перейдет в цифровой формат. Соответствующие нормы закона вступают в силу 1 декабря.Новая форма документа будет представлять собой «уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме». Присваивать код планируют в едином реестре застрахованных лиц в системе ОМС. Хранить документ можно будет, например, в смартфоне.В многоквартирных новостройках можно будет устанавливать хаммамы и инфракрасные кабины. Такой приказ МЧС вступает в силу 1 декабря. При этом запрет на оборудование в квартирах бань и саун останется в силе.Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/politics/zakony-vstupayushhie-v-silu-v-dekabre-2.htmlФото https://www.pxfuel.com