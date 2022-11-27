Алексей Панин был обнаружен на берегу моря: мужчина валялся в полном одиночестве на самом берегу моря.

Алексей Панин был обнаружен на берегу моря: мужчина валялся в полном одиночестве на самом берегу моря.Алексею Панину, ныне живущему в Испании, доступны бюджетные путешествия по всей Европе, на которые даже у испытывающего трудности актера найдется лишняя копеечка. Секрет недорогой поездки от Алексея Панина оказался прост – ночевать на улице.Именно так он и поступил, когда пару месяцев назад оказался в Риме:притулился у сточной канавы, расположившись на крыльце чьего-то дома. После проведенной ночи он с восторгом отметил, что это было "офигенно" и он обязательно вновь вернется в это место. Видимо, повлияло на это решение количество сэкономленных денег и то, что из ближайшей урны ни разу не завоняло отбросами. Редкая удача!Судя по всему, после таких поездок и длительной экономии Алексей Панин настолько привык довольствоваться малым, что теперь готов расположиться где угодно. Сегодня, например, ему приглянулась лавочка, на которой он вольготно разложил свое тело, подложив под голову пакет и какие-то тряпки. Лежа прямо на жесткой скамейке он решил записать видео для своих подписчиков."Понимаю, что я сейчас многих бешу, потому что из холодов, а греюсь на солнышке. Валяюсь прямо на берегу моря", – заявил Алексей Панинс робкой надеждойна то, что найдется хоть один человек, который ему позавидует.Пытаясь спрятать от палящего солнца свое изъеденное язвами лицо Панин напомнил о том, что в городе Валенсия он будет завтра проводить мастер-класс по актерскому мастерству, куда приглашает придти всех желающих научиться у него премудростям. Надеемся, что посетившие это мероприятие, действительно узнают что-то полезное, а не только услышат рассказы о животных или секреты фокусов с инородными предметами.