В 2021 году жительница Петушков арендовала земельный участок под строительство жилого дома. Заявительница представила документы, согласно которым участок стоимостью более четырёхсот тысяч рублей пустовал.
В 2021 году жительница Петушков арендовала земельный участок под строительство жилого дома. Заявительница представила документы, согласно которым участок стоимостью более четырёхсот тысяч рублей пустовал.
При проверке оказалось, что жилой дом уже построен. В отношении женщины заведено уголовное дело о крупном мошенничестве, - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Обвиняемой грозит шесть лет лишения свободы. Расследование продолжается.