В 2021 году жительница Петушков арендовала земельный участок под строительство жилого дома. Заявительница представила документы, согласно которым участок стоимостью более четырёхсот тысяч рублей пустовал.

В 2021 году жительница Петушков арендовала земельный участок под строительство жилого дома. Заявительница представила документы, согласно которым участок стоимостью более четырёхсот тысяч рублей пустовал.При проверке оказалось, что жилой дом уже построен. В отношении женщины заведено уголовное дело о крупном мошенничестве, - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Обвиняемой грозит шесть лет лишения свободы. Расследование продолжается.