В столице формируется единая система навигации.

В столице формируется единая система навигации.С 2014 года в российской столице формируется система навигации, отвечающая единому стандарту. Синие таблички с белыми буквами идеально встраиваются в архитектурный облик города и помогают жителям и гостям Москвы быстро ориентироваться в пространстве.В скором времени в городе появится 100-тысячный домовый указатель. Его установят на здании в Северо-Западном административном округе, расположенном по адресу: улица Маршала Рыбалко, дом №2, корпус №2. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Единая система навигации создается в Москве с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды", – подчеркнул заммэра.Органично встроенные в пространство столичный улиц, синие таблички с белыми буквами показывают дорогу к ближайшей станции метро, Московского центрального кольца или Московских центральных диаметров, объектам культуры, образования, здравоохранения, достопримечательностям.Кроме того, в Москве реализуется проект историко-патриотической навигации. В частности, возле домов, в которых жили герои ВОВ, а также рядом с объектами, связанными с исторически значимыми для России периодами или выдающимися отечественными деятелями устанавливают указатели с QR-кодами.Примечательно, что жители столицы принимают непосредственное участие в выборе топонимов для городских объектов. На цифровом портале "Активный гражданин" москвичи могут голосовать за названия улиц и проспектов, парков и скверов, а также станций метро.К примеру, активные граждане в Москве целый кинематографический квартал в районе Раменки. Теперь там установлены домовые указатели, соответствующие единому образцу, с именами знаменитых актеров и режиссеров.В частности, пользователи цифрового портала увековечили память Фаины Раневской, Андрея Миронова, Леонида Гайдая и других выдающихся деятелей. Кроме того, москвичи выбрали название для 27 станций метро, а в 35 районах проголосовали за названия для местных парков и скверов.