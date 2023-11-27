Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин добивается выяснения всех обстоятельств дорожной аварии, в которой пострадал 15-летний подросток из Муромского района.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин добивается выяснения всех обстоятельств дорожной аварии, в которой пострадал 15-летний подросток из Муромского района. Об этом парламентарий рассказал в своём .ДТП в с. Борисово Муромского района произошло ещё в мае 2023 года. Подростка сбил лихач на мопеде. Травмы у пострадавшего были тяжёлые. Несколько дней врачи боролись за жизнь мальчика, потребовалось длительное лечение, которое продолжается и сейчас. Но ни водитель мопеда, ни его родственники не проявили сочувствия и не удосужились поинтересоваться здоровьем ребёнка.- К сожалению, не проявили служебного рвения и правоохранители, - отметил Алексей Говырин. - По словам матери потерпевшего, проверка была проведена халатно, ни её, ни сына следователь Муромского отдела МВД не опросил. Экспертизы не проводились, уголовное дело не было возбуждено. Прокуратура района тоже не отреагировала должным образом.После обращения Говырина в прокуратуру Владимирской области уголовное дело по факту ДТП всё-таки завели. Допустивших волокиту наказали по служебной линии.- Окончательная юридическая оценка аварии будет дана после следствия, которое теперь на особом контроле — моём и прокурора области, – подчеркнул депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.