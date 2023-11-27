Артисты Владимирского академического театра драмы завоевали главный приз международного форума...

Артисты Владимирского академического театра драмы завоевали главный приз международного форума "Золотой витязь"26 ноября народный артист России Николай Бурляев вручил награду руководителю Владимирского академического театра драмы - Борису Гунину.Известно, что церемония торжественного закрытия годовой программы XIV Международного Славянского форума искусств «Золотой Витязь» и награждения лауреатов юбилейного XXI Международного театрального форума «Золотой Витязь» проходила в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.Вручались высшие награды выдающимся мастерам в области театра, музыки, изобразительного искусства, а также военным корреспондентам.Напомним, в рамках масштабного форума на протяжении всего года спектакли показали театры из Владимира, Москвы, Ангарска, Арзамаса, Астрахани, Белгорода, Владивостока, Иркутска, Кызыла, Минска и других городов - всего 20 сценических постановок и более 20 спектаклей в рамках онлайн-фестиваля.Наши актеры отмечены в номинации «За верность традиции и приверженность социальной тематике в русском репертуарном театре».Форум в нынешнем году собрал представителей 18 театров из 14 городов России, а также Белоруссии и Сербии.За 20 лет своего существования «Золотой Витязь» стал одним из крупнейших международных театральных форумов, проходящих в России. В этом году его посетило более 10 тысяч зрителей.Фото: https://t.me/vladimir_drama