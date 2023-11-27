Более 17 тысяч клиентов «Энергосбыт Волга» получают кешбэк за оплату коммунальных услуг.
Клиенты...
Более 17 тысяч клиентов «Энергосбыт Волга» получают кешбэк за оплату коммунальных услуг.
Клиенты «Энергосбыт Волга» получили кешбэк более 1,8 млн рублей за оплату коммунальных услуг картой «Мир». С начала акции к ней присоединились уже более 17 тысяч человек. Акция продлится до 31 декабря 2023 года.
Кешбэк* могут получить пользователи личных кабинетов на сайте «Энергосбыт Волга» и мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга». Возврат денежных средств доступен держателям карты «Мир», зарегистрированным в программе лояльности, при условии оплаты счетов онлайн.
Стать участником акции просто. Для получения кешбэка необходимо:
1. Иметь банковскую карту платёжной системы «Мир». При отсутствии карты можно обратиться в банк–участник программы лояльности платёжной системы и заказать её выпуск. Перечень банков-участников опубликован на сайте программы лояльности.
2. Зарегистрировать банковскую карту в программе лояльности платёжной системы и активировать акцию одним из двух способов:
- в личном кабинете клиента в форме регистрации;
- на странице акции на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!» нажать кнопку «Активировать» и заполнить необходимые поля.
Зарегистрировать карту в программе лояльности нужно до совершения платежа.
3. Оплатить коммунальные услуги через личный кабинет или через мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга».
4. Кешбэк 1% автоматически возвращается на банковскую карту, с которой была произведена оплата. Подробнее с правилами можно ознакомиться на странице акции.
Задать вопросы по участию в акции или регистрации карты можно службе поддержки клиентов программы лояльности платёжной системы «Мир» по телефону 8 (800) 100-54-64, в онлайн-чате на сайте www.privetmir.ru (после авторизации) или по почте [email protected]
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Платёжная система «Мир» – российская национальная платёжная система. Участниками платёжной системы «Мир» являются более 240 банков, которые осуществляют приём и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 170 банков занимаются эмиссией карт «Мир», на 01.09.2023 выдано свыше 242 млн карт. Официальный сайт ПС «Мир» privetmir.ru
*Кешбэк – денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).
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