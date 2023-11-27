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<a href="https://33live.ru/novosti/27-11-2023-bolee-17-tysyach-klientov-energosbyt-volga-poluchayut-keshbek-za-oplatu-kommunalnyx-uslug.html" target="_blank">Более 17 тысяч клиентов «Энергосбыт Волга» получают кешбэк за оплату коммунальных услуг</a> - Более 17 тысяч клиентов «Энергосбыт Волга» получают кешбэк за оплату коммунальных услуг. Клиенты...