Бонни и Клайд по-владимирски: ограбление банка обернулось провалом Во Владимире 66-летняя...

Бонни и Клайд по-владимирски: ограбление банка обернулось проваломВо Владимире 66-летняя пенсионерка вместе со своим молодым подельником попытались ограбить банк. Парочка ворвалась в отделение ВТБ на улице Разина и угрожая сотрудникам пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой потребовали отдать им всю наличность.Прибывший из подмосковья "криминальный дуэт" тщательно готовил преступление и продумал детали. Установлено, что днём 25 ноября Надежда и Анатолий приехали в отделение банка и сразу направились в помещение кредитного отдела. Именно там, по их информации, находилось больше всего денег. Угрожая игрушечным пистолетом они потребовали отдать им деньги. Сотрудники банка не только не испугались, но и вызвали росгвардейцев, нажав кнопку тревожной сигнализации. Через несколько минут наряд скрутил злоумышленников и передал полицейским.Екатерина Симоненкова, заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ УМВД России по Владимирской области:- Данные граждане были оперативно задержаны при содействии сотрудников регионального управления Росгвардии и доставлены в отдел полиции. Прибывшими на место специалистами установлено, что имевшиеся при них предметы не представляют опасности, в результате произошедшего никто не пострадал, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.