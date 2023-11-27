Об этом стало известно из опубликованного на сайте мэрии прогноза социально-экономического развития города. Помимо рынка, в ООО превратятся и другие муниципальные предприятия. Например,

Об этом стало известно из опубликованного на сайте мэрии прогноза социально-экономического развития города. Помимо рынка, в ООО превратятся и другие муниципальные предприятия. Например, две управляющие компании – МКП “ЖКХ” и “Городская управляющая компания”, также приватизируют «Владимирские тепловые электрические сети» и «Специализированный комбинат ритуальных услуг». К слову, есть и те предприятия, которые по плану перестанут быть