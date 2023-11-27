Год в должности. В эфире одного из владимирских гостелеканалов Дмитрий Наумов рассказал об итогах своей работы на посту главы Владимира. Напомним, первый рабочий день Дмитрия Наумова в
<a href="https://33live.ru/novosti/27-11-2023-chtoby-uznavali-ne-na-lico-a-uznavali-za-dela-dmitrij-naumov-podvel-itogi-svoej-raboty-za-proshedshij-god-v-dolzhnosti-glavy-vladimira.html" target="_blank">«Чтобы узнавали не на лицо, а узнавали за дела». Дмитрий Наумов подвел итоги своей работы за прошедший год в должности главы Владимира</a> - Год в должности. В эфире одного из владимирских гостелеканалов Дмитрий Наумов рассказал об итогах своей работы на посту главы Владимира. Напомним, первый рабочий день Дмитрия Наумова в
[url=https://33live.ru/novosti/27-11-2023-chtoby-uznavali-ne-na-lico-a-uznavali-za-dela-dmitrij-naumov-podvel-itogi-svoej-raboty-za-proshedshij-god-v-dolzhnosti-glavy-vladimira.html]«Чтобы узнавали не на лицо, а узнавали за дела». Дмитрий Наумов подвел итоги своей работы за прошедший год в должности главы Владимира[/url] - Год в должности. В эфире одного из владимирских гостелеканалов Дмитрий Наумов рассказал об итогах своей работы на посту главы Владимира. Напомним, первый рабочий день Дмитрия Наумова в