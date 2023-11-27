Год в должности. В эфире одного из владимирских гостелеканалов Дмитрий Наумов рассказал об итогах своей работы на посту главы Владимира. Напомним, первый рабочий день Дмитрия Наумова в

Год в должности. В эфире одного из владимирских гостелеканалов Дмитрий Наумов рассказал об итогах своей работы на посту главы Владимира. Напомним, первый рабочий день Дмитрия Наумова в должности руководителя областного центра прошел год назад – 21 ноября 2022-го. В самом начале интервью была затронута тема уборки городских улиц от снега. Деятельность горадминистрации в этом направлении