Об этом губернатор области Александр Авдеев сообщил в своих соцсетях.

Александр Авдеев совместно с делегацией из Владимирской области посетил китайский город Синьми, кторый находится в провинции Хэнань. Об этом губернатор сообщил в своих соцсетях.Делегация области представила перед мером Синьми Ченг Яном экономический и логистический потенциал региона. Как сообщает губернатор, сотрудничать с Владимирской областью Китаю очень выгодно — наши предприятия, используя китайские технологии, могут занять ниши, освобождённые западными компаниями. Это сотрудничество обеспечит обеим сторонам стратегические преимущества на долгие годы.Скоростная трасса М-12 является частью коридора Европа - Западный Китай и проходит через наш регион. После открытия автомагистрали этот путь на автомобиле можно будет преодолеть за 7 дней. На данный момент он занимает 40-45 дней.