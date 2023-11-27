Онлайн-туристам расскажут не только о станциях, но и расположенных рядом достопримечательностях.

Онлайн-туристам расскажут не только о станциях, но и расположенных рядом достопримечательностях.Большая кольцевая линия московского метро – это один из крупнейших в мире проектов метростроения и одновременно самая протяженная кольцевая линия подземки в мире. Она объединяет 70 километров путей, три электродепо и 31 станцию, каждая из которых отличается уникальным дизайном.Узнать подробнее об архитектурно-художественном многообразии БКЛ, познакомиться со станциями и расположенными рядом достопримечательностями, рассмотреть фотографии и изучить любопытные факты отныне могут пользователи портала "Узнай Москву".На цифровой платформе появился гид по новой ветке столичного метро, который сможет вдохновить жителей и гостей города на самостоятельную экскурсию по станциям Большой кольцевой линии. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий."В карточке каждой станции содержатся описание, фотографии, а также информация об интересных местах поблизости. Открывать для себя новые станции и различные достопримечательности также можно в мобильном приложении "Узнай Москву", – уточнили в ведомстве.Так, посетители станции "Авиамоторная" сразу же найдут отсылки к стихотворению Владимира Маяковского "Даешь мотор!". В целом, дизайн станции прочно связан с авиационной тематикой.Заглянув на станцию "Рижская", можно полюбоваться 16 металлическими арками со встроенной подсветкой. Кстати, дизайн станции выбирали сами москвичи на портале "Активный гражданин".Просторный павильон станции "Марьина Роща" отличается футуристичным дизайном и считается шедевром архитектуры. Объемные фрагменты плакатов предвоенных лет на станции "Сокольники", оформленной в духе авангардизма и соцреализма, заслуживают отдельного внимания.Посетителям портала "Узнай Москву" стоит заглянуть и на станцию "Савеловская", для отделки которой использовались белый и серый мрамор и черный гранит.Важно отметить, что БКЛ после открытия не только соединила радиальные линии, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры, но и снизила нагрузку на Кольцевую линию и прилегающие участки других веток.