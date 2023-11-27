В середине декабря должен заработать главный каток региональной столицы.

В середине декабря должен заработать главный каток региональной столицы. Сегодня на бульваре им. Пушкина во Владимире идёт подготовка ледовой площадки. Об этом сообщила мэрии.В горадминистрации подчёркивают, что сроки проведения работ и точная дата открытия катка будут зависеть от погодных условий, однако первичную заливку льда здесь планируется выполнить до начала зимы.Каток на Пушкинском бульваре традиционно пользуется большой популярностью у жителей и гостей Владимира. В прошлом сезоне его посетили свыше 30 тыс. граждан. Кататься на своих коньках можно совершенно бесплатно.