Из года в год в последнее ноябрьское воскресенье в России отмечают день самого главного человека в жизни каждого – День матери. Торжественный прием по этому случаю прошел в областной

Из года в год в последнее ноябрьское воскресенье в России отмечают день самого главного человека в жизни каждого – День матери. Торжественный прием по этому случаю прошел в областной филармонии. Самые трогательные и добрые слова благодарности были адресованы тем, кто приносит свет и тепло в нашу жизнь. Поздравила мам с предстоящим праздником и председатель Законодательного