Каждая вторая компания во Владимире планирует повышение зарплат. 8 из 10 работодателей уже...

Каждая вторая компания во Владимире планирует повышение зарплат.8 из 10 работодателей уже пересматривали зарплаты в течение последнего года, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJobКаждая вторая компания повысит или индексирует оклады в ближайшее время. Кроме того, в одной из трех организаций оклады пересматривали от полугода до года назад (33%).А на сто рассчитывают сами работники?Опрос показал, что, чем моложе владимирцы, тем больше они ждут пересмотра зарплат.При этом на повышение чаще надеются те, кто зарабатывает больше.Фото: https://www.pxfuel.com