Каждая вторая компания во Владимире планирует повышение зарплат.
8 из 10 работодателей уже...
Каждая вторая компания во Владимире планирует повышение зарплат.
8 из 10 работодателей уже пересматривали зарплаты в течение последнего года, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob
Каждая вторая компания повысит или индексирует оклады в ближайшее время. Кроме того, в одной из трех организаций оклады пересматривали от полугода до года назад (33%).
А на сто рассчитывают сами работники?
Опрос показал, что, чем моложе владимирцы, тем больше они ждут пересмотра зарплат.
При этом на повышение чаще надеются те, кто зарабатывает больше.
Фото: https://www.pxfuel.com