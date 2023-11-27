Кто во Владимире стал победителем конкурса «Наш любимый врач»? Напомним, до 31 октября 2023 года...

Кто во Владимире стал победителем конкурса «Наш любимый врач»?Напомним, до 31 октября 2023 года жители города Владимира могли проголосовать за любимых докторов детского профиля и выразить слова благодарности за их работу на портале владимир.нашлюбимыйврач.рфВо Владимирской области конкурс проводился уже в третий раз. По результатам народного голосования были определены 5 лучших врачей-педиатров и 5 детских врачей-специалистов медицинских организаций города Владимира.Лидеров конкурса приветствовали и вручали им награды замминистра образования и молодежной политики области Елена Янина, начальник отдела детства и родовспоможения областного минздрава Татьяна Сорокина, президент Врачебной палаты Владимирской области Анатолий Ильин и другие.Победителями народного признания «Наш любимый врач» в номинации «Врач-педиатр» в этом году стали: Александр Алахвердов, Дарья Горбачева (из детской городской поликлиники №1), Елена Кобер (городская больница №4), Ольга Манакова (областная детская клиническая больница) и Мария Савельева (городская больница №4).В номинации «Врач-специалист детский» победили: гастроэнтеролог Евгения Дорохова (областная детская клиническая больница), эндокринолог Ксения Липакова, стоматолог Анна Сарафанова, кардиолог Нина Толчина (из детской городской поликлиники №1) и гастроэнтеролог Алёна Чуркина (клиника «Бэбибум»).Организаторы конкурса «Наш любимый доктор» отмечают, что при его проведении не оцениваются профессиональные качества врачей, а учитываются проявления народного признания.Фото: владимир.нашлюбимыйврач.рф