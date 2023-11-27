Во Владимирской области 66-летнюю женщину и её 49-летнего сообщника подозревают в дерзкой попытке ограбления одного из финансовых учреждений.

Во Владимирской области 66-летнюю женщину и её 49-летнего сообщника подозревают в дерзкой попытке ограбления одного из финансовых учреждений. Об этом сообщил телеграм-канал .Инцидент произошёл 25 ноября. Сотрудники банка были неприятно поражены, когда к ним в отделение неожиданно ворвались старушка и мужчина с гранатой и пистолетом. Налётчики стали угрожать персоналу и требовать выдать деньги.Однако не на тех напали. Банковские служащие оказались не из робких, проигнорировали требование необычных «клиентов» и вызвали полицию. Оперативно прибывшие стражи порядка немедленно скрутили пенсионерку и её друга.Пистолет оказался пневматическим, а граната – страйкбольной.