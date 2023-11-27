Почему город Гороховец назывался родиной кораблей? Для Гороховца этот год - юбилейный. 120 лет...

Почему город Гороховец назывался родиной кораблей?Для Гороховца этот год - юбилейный. 120 лет назад со стапелей Гороховецкого судостроительного завода на воду спустили первую нефтеналивную баржу. Индустриальный гигант зарождался в Российской империи и достиг своего расцвета в советское время. Почему судостроение зародилось именно в Гороховце? Кто стоял у его истоков? И по каким причинам завод в годы перестройки "пошёл ко дну"? Расскажет Полина Лаптева.Черно-белые кадры хроники. 1983-ий. Первый спуск на воду "Антона Мазина". Гороховец на тот момент- ещё родина кораблей.- Буксир из новой серии. Он мощнее маневреннее своих предшественников. Поэтому так торжественно и провожают его со стапеля - первенца.55 гектаров, 14 цехов, 3 с половиной тысячи работников – пиковые показатели производства советского времени. Градообразующее предприятие-Гороховецкий судостроительный завод. От его былой мощи сегодня-лишь хрупкая память. Гороховецкий судостроительный был делом жизни и для Владимира Медведева. Сейчас ему 90. Помнит каждую деталь процесса.- Вот она - полностью дорожка, я ее сам лично руководил. Был и бригадиром, был и мастером. у меня было человек 18 в бригаде и мужчины и женщины.Почему же судостроение зародилось в городке на Клязьме? Истоком стал котельный промысел 19 века. Котельщики, они же – клепальщики - были мастерами по обработке металла, занимались изготовлением стальных емкостей. «Ремесленная прослойка» возникла в процессе отходничества.Марина Роот, заведующая отделом краеведческой библиографии культурного центра имени Булыгина:- Без винокуренного промысла - не было бы и котельного промысла. Для винокурения нужны были какие- то емкости, суда, котлы. Поэтому оттуда все корни как говорится растут.Развитие промышленности требовало все больше металлических конструкций и котельщиков. Держались они «на плаву» до начала 40-х. Когда появилась электрическая сварка, средний котельщик на начало 20 столетия получал рубль 60 копеек, жалование опытного мастера доходило до 100 рублей. К тому же преуспеть можно было и в технической грамотности. А вот рабочий день длился 11 часов.Марина Роот, заведующая отделом краеведческой библиографии СКЦ им. П.П. Булыгина:- Они все были глухие, поэтому их называли гороховецкими глухарями. Работали в тяжелых условиях, получали травмы.Исследователь котельного промысла Николай Андреев описывает это так:- В столовой все клепальщики отдельно сидят и через стол орут, как с того берега. От этой работы они все наухо туги и гам такой стоит, как будто драка идет.Из крестьян выходили и владельцы производств. Наладить мощности поспешил Семён Семенычев. Волевой и предприимчивый. На левом берегу реки Клязьмы в 1892 году он основал котельный завод. На нём ремонтировали котлы, баржы, буксиры. Постепенно осваивали и судостроение.Лариса Чиркова, администратор Гороховецкого музея технической мысли "Марфа Посадница"- Завод специализируется на изготовлении котлов, металлических резервуаров для хранения нефти, керосина, спирта, бензина, кислот. И постройка транспортных и рейдовых судов для рек Волжского бассейна и Каспия.Условия были полукустарными: сборка судов под открытым небом, пара ручных токарных станков, никаких подъемных средств. В 1902 году завод выкупил крестьянин Иван Шорин. И направил жизнь завода в нужное русло. Знакомство Шорина с инженером Шуховым во время службы в строительной конторе Бари стало судьбоносным. Шуховские разработки стали базой для выпуска судов.Полина Лаптева:- Это судно - Марфа Посадница было построено еще в 1907 году. И было крупнейшей к тому времени нефтеналивной баржей в мире. Предположительно названо в честь Новгородской боярыни Марфы Борецкой, которая еще во времена Ивана 3 выступала за независимость Новгорода от Москвы и присоединение его к Литве. Одним словом - плыла против течения.Плоское днище позволяло подминать под себя воду, а не «разрезать» ее. Настоящий переворот в баржевом судостроении. Баржа была самоходной- с паровым котлом.Лариса Чиркова, администратор Гороховецкого музея технической мысли "Марфа Посадница":- Она еще была и парусная, для увеличения скорости судна почти на 25 процентов.Корабли как люди получают имена. В 1910- х годах со стапелей сошли "Наталья Нарышкина" и "Боярыня Морозова".Ирина Мишина, заведующая краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки им. М.Горького:- Историю завода можно проследить по названиям изделий судов. Если до революции это были относящиеся к русским народным сказкам, к русской жизни, то уже после, в советское время названия были социалистического оттенка, в неплохом смысле этого слова - Днепр, Дон, Гороховец.Сухогрузные и наливные баржи, водолазные суда, буксиры, рыбопромысловые суда, пополняли отечественный флот. Родился на Клязьме и механизированный "Днепр"- его использовали для рыбодобычи. В 70-е завод прочно "сел" на выпуск морских судов. До 12 в год. Делали здесь и уникальные корабли размагничивания. Они снижали вероятность подрыва на минах военных судов.Антон Анкундинов, сотрудник Гороховецкого историко-архитектурного музея:- Суда "Глобус" - их выпускали для военно - морского флота. Делали их только в Гороховце. Все остальные предприятия в стране отказались из -за разных сложностей. Выпущено их было 16 штук. Выпускали их на базе рыбопромысловых кораблей, которые тоже здесь делали. Поэтому не всегда можно снаружи по фотографии сказать, что это рыбопромысловое судно.Буксиры родом из Гороховца несли вахту едва ли не в каждом волжском порту. В годы Великой Отечественной войны выпуск судов не остановили. Когда заканчивалось горючее, завод переходил на генераторный газ. В тылу закалялась сталь, приближая победу.Полина Лаптева:- Этот памятник - дань уважения Гороховецким судостроителям. Еще в октябре 41 Гороховецкий судостроительный завод №343 принял заказ на изготовление 178 мотоботов, которые и были в последствии использованы для переброски десантников на берег.Модели таких судов разрабатывались в Горьком, главным конструктором был Павел Кожевников. Боты, вместе с катерами ПВО, плавучими батареями катамаранов отправлялись на борьбу с фашистами от Волги до Дальнего Востока.Лариса Чиркова, администратор Гороховецкого музея технической мысли "Марфа Посадница":- Участвовали во многих военных операциях.Перевозили раненых, боеприпасы, технику, гусеничную, колесную. Их использовали при высадке войск и техники в условиях песчаного, болотистого, каменистого побережья.Боты, незаменимые на мелководье, в керченско - эльтингенской десантной операции в ноябре 1943 года затонули. Один из них спустя 24 года подняли со дна Керченского залива. Теперь он возвышается над морем. Гороховецкий завод был закрытым. И трудились на нём целыми династиями. Владимир Медведев - судосборщик, бригадир, на судостроительный пришёл в 16 лет.Владимир Михайлов, ветеран труда, рабочий Гороховецкого судостроительного завода:- Некоторые бригады отказывались, а мне говорили - вот Медведев их возьмет. Я сам вырос в крестьянской семье, в тяжелом состоянии. И сказал - я их буду воспитывать.О закате производства мастер говорит как о личной трагедии.Владимир Михайлов, ветеран труда, рабочий Гороховецкого судостроительного завода:- Сердце болит даже. Все разорили. А ПТУ такое было. Там и сварщики, и слесаря, и токаря - все профессии.Владимир Иванович рассказывает: конструкции- в натуральную величину- вычерчивались в специальном помещении - плазе. А в этой искусственно созданной судояме осуществлялся спуск на воду. Боковой. Корабли по рельсам подводили к стапелям. Собирали суда поэтапно.Владимир Михайлов, ветеран труда, рабочий Гороховецкого судостроительного завода:- Кормовая часть и носовая часть полностью палубу не закрывают, а опускают дизеля - 2 дизеля. Потом закрываются и полностью испытывают.После спуска достраивали на плаву. "Насыщать" корабль технически предстояло судомонтажному цеху: дебаркадер, плавучий кран, док- понтон, катера. А потом- швартовые и ходовые испытания. Механизмы и системы проверяли на герметичность. Завод был локомотивом развития всего района. Действовала кислородная станция. Был мебельный цех: делали кровати, хоккейные клюшки, и даже семейную лакированную стенку "Спутник М".Марина Роот, заведующая отделом краеведческой библиографии культурного центра имени Булыгина:- При цехах были медицинские кабинеты, даже парикмахерская была на территории. Ну и вся инфраструктура, которая строилась в городе - это все - благодаря заводу.Сегодня от многих корпусов- скелеты. Закат производства произошел с развалом Советского Союза. Трудности с госзаказом, постепенная "утечка" кадров. Гороховецкие корабелы сели на мель. В конце 90- х их оставалось всего 700. Долг перед кредиторами - 24 миллиарда и 5 миллиардов - по зарплате.Ирина Мишина, заведующая краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки имени Горького:- Разрушились чисто хозяйственные связи. Те заводы, которые в советское время являлись поставщиками комплектующих, металла - у них тоже наступили кризисные времена. Разрушилась система, а с разрушением системы наладить что-то новое, что-то свое получалось не сразу.Прежний конкурсный управляющий завода еще в 90-ые признавался: восстановить технологические потоки трудно.Судостроительный столкнули в омут- не выплыть. Но в Гороховце - уже в новом веке- готовы поддержать курс страны на импортозамещение. Наладить частичный выпуск комплектующих, насосов, лебедок по калькам с производства - реально. Как и объединение историй труда нескольких поколений гороховецких корабелов в одну книгу, который до сих пор нет.Полина Лаптева, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".