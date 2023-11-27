Продажа билетов на сказочный новогодний состав откроется завтра с 9 часов утра, сообщили в РЖД. Российский Дед Мороз из Великого Устюга и его помощники путешествуют по стране. Увидеть самого

Продажа билетов на сказочный новогодний состав откроется завтра с 9 часов утра, сообщили в РЖД. Российский Дед Мороз из Великого Устюга и его помощники путешествуют по стране. Увидеть самого главного новогоднего героя могут дети и взрослые из разных уголков страны. Во Владимирской области поезд остановится в Муроме, в этот же день, 28 декабря, он отправится