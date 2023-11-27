Погодные «сюрпризы» в виде осадков и гололедицы ожидают жителей Владимирской области. Погоду в...

Погодные «сюрпризы» в виде осадков и гололедицы ожидают жителей Владимирской области.Погоду в Центральном федеральном округе будут определять атмосферные фронты циклона с центром над Прибалтикой. Об этом предупреждают специалисты Гидрометцентра России.28 ноября (во вторник) во Владимирской области днём ожидается до -5... -8°C мороза. На дорогах — гололедица, местами — сильная, будьте внимательны!Влажность высокая — 85%. Атмосферное давление начнёт повышаться: от 731 до 748 мм ртутного столба. Прогнозируемое направление ветра - южное, до 3 метров в секунду.Вероятность осадков (всех видов: дождь, «ледяной» дождь, снег) — 40%.К ночи температура опустится до -5°C.Днем 29 и 30 ноября с приближением нового циклона ожидаются осадки, местами сильные, налипание мокрого снега, гололед, а также усиление ветра.Народный прогноз погоды на 28 ноября:«Снег выпал и ровно лег – до весны уже не растает»;«Весь день ветер сильный дует – так будет до Николы Зимнего (19 декабря)»;«Вороны каркают – сулят оттепель»;«Дождь пошел – скоро придут морозы»;«Воробьи громко чирикают — к резкой перемене погоды».Фото: pxfuel.com