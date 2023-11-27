Смотрите Вести в 14.30: Бонни и Клайд по-владимирски. Новые Бонни и Клайд - Бонни и Клайд...

Смотрите "Вести" в 14.30: Бонни и Клайд по-владимирски.Новые Бонни и Клайд- Бонни и Клайд по-владимирски. Как пенсионерка из подмосковья и её молодой подельник брали банк во Владимире?Поднебесный побратим- Визит делегации во главе с губернатором в Поднебесную. Каким может быть вклад китайских партнёров в развитие стекольного кластера?Круговорот чистой воды- И новые очистные в посёлке Садовом. Как идёт современное обеззараживание воды?