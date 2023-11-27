Смотрите Вести в 14.30: Бонни и Клайд по-владимирски.
Новые Бонни и Клайд
- Бонни и Клайд...
Смотрите "Вести" в 14.30: Бонни и Клайд по-владимирски.
Новые Бонни и Клайд
- Бонни и Клайд по-владимирски. Как пенсионерка из подмосковья и её молодой подельник брали банк во Владимире?
Поднебесный побратим
- Визит делегации во главе с губернатором в Поднебесную. Каким может быть вклад китайских партнёров в развитие стекольного кластера?
Круговорот чистой воды
- И новые очистные в посёлке Садовом. Как идёт современное обеззараживание воды?