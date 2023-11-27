Смотрите Вести в 9.00: в нацпарке Мещера зубры вышли к зимней кормушке Круговорот воды Очищение...

Смотрите "Вести" в 9.00: в нацпарке Мещера зубры вышли к зимней кормушкеКруговорот водыОчищение ультрафиолетом. В поселке Садовый в тестовом режиме запустили современные очистные.293 годаДень рождения генералиссимуса. В Суздальском районе, в храме, построенном полководцем прошел торжественный молебен.Что попало в сети?В нацпарке Мещера зубры вышли к зимней кормушке, а любители подледного лова открыли сезон. Наш сетевой обзор.