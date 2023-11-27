Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в деревне Родионово Петушинского района
Ночью 27 ноября...
Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в деревне Родионово Петушинского района
Ночью 27 ноября произошел пожар в частном жилом доме в деревне Родионово, на улице Центральная Петушинского района. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, предварительная площадь пожара составила 150 квадратных метров.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 6 человек личного состава.
Фото: МЧС по Владимирской области