Стало известно, какую зарплату получает во Владимирской области большинство...

Стало известно, какую зарплату получает во Владимирской области большинство работников.Шестидесятое место заняла Владимирская область в рейтинге регионов по уровню зарплат. Статистика предоставлена Росстатом.Только около пяти процентов работающих в нашем регионе зарабатывают в месяц больше ста тысяч рублей. 14 процентов получают меньше 20ти тысяч. Диапазон типовых для Владимирской области зарплат - от 26 до 52 тысяч рублей. Лидером рейтинга остается Чукотка - там сто тысяч получают более половины работников.