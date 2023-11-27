Трагедия во Владимирской области: на озере погиб рыбак В минувшие выходные (25 ноября) в Муромском...

Трагедия во Владимирской области: на озере погиб рыбакВ минувшие выходные (25 ноября) в Муромском районе на озере Большое Моцкое у деревени Ожигово рыбачили трое мужчин. Как стало известно, двое из них пошли на лёд, а третий остался на берегу.Сделав несколько шагов, рыбаки провалились и стали тонуть. Одного из мужчин спас оставшийся на берегу, а вот второго вытащить из воды, увы, не успели.По информации Министерства региональной безопасности Владимирской области, поиски провалившегося под неокрепший лёд пятидесятивосьмилетнего рыбака 25 ноября вели спасатели муромской станции АСС. Под руководством начальника Вадима Лобачёва работали спасатели Евгений Антохин и Сергей Козлов. Тело нашли и подняли из воды.Уточняется, что утонувшего передали сотрудникам полиции.Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области, https://t.me/depbez33