Дом №9 на улице Центральной вспыхнул в полночь 27 ноября, сообщили в МЧС области. Судя по кадрам с места происшествия, деревянное строение полностью охватило пламя. С ним боролись 6 спасателей

Дом №9 на улице Центральной вспыхнул в полночь 27 ноября, сообщили в МЧС области. Судя по кадрам с места происшествия, деревянное строение полностью охватило пламя. С ним боролись 6 спасателей с помощью 3-ех единиц техники. К счастью, огонь удалось потушить, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, площадь пожара – 150 квадратных метров. Причину возгорания устанавливает