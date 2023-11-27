Жительницу Кольчугина признали виновной в сбыте наркотиков в значительном размере группой лиц по предварительному сговору.

Жительницу Кольчугина признали виновной в сбыте наркотиков в значительном размере группой лиц по предварительному сговору. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что преступница получала от подельников сведения о тайниках с нелегальными веществами. Затем она забирала наркотики, расфасовывала и организовывала так называемые закладки. За это даме платили деньги. Также часть зелья она оставляла для личного потребления.Суд приговорил женщину к 5 годам заключения в колонии общего режима.