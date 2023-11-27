Развалюху признали аварийной еще в 2014 году. Люди ждали расселения целых 7 лет. Долгожданное жилье они получили в мае прошлого года. Теперь дом под снос облюбовали бродяги. Во время работы

Развалюху признали аварийной еще в 2014 году. Люди ждали расселения целых 7 лет. Долгожданное жилье они получили в мае прошлого года. Теперь дом под снос облюбовали бродяги. Во время работы нашей съемочной группы около здания не было ограждений и табличек с предупреждениями. На это нарушение обратили внимание и прокуроры. Как мы уже сообщали, надзорное ведомство